Есть жертва и пострадавшие. Зеленский показал последствия попадания ракеты РФ в поликлинику в Днепре
Воюем с террористами
Дніпропетровська ОДА
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру, который произошел 26 мая в 10:30 по киевскому времени, и предоставил детали относительно инцидента:
"Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы".
"Вечная память погибшему и соболезнования родным. Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине".
Среди раненых в Днепре – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести. Госпитализированы и 11 взрослых. Двое – "тяжелые", отметили в ОВА.
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