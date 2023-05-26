Есть жертва и пострадавшие. Зеленский показал последствия попадания ракеты РФ в поликлинику в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру, который произошел 26 мая в 10:30 по киевскому времени, и предоставил детали относительно инцидента:

"Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы".

"Вечная память погибшему и соболезнования родным. Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине".