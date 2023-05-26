Дроны ВСУ таки нанесли повреждения разведывательному судну РФ Иван Хурс
Сейчас судно транспортируют в Новороссийск
Репортер
Российские источники сообщали, что разведывательное судно "Иван Хурс" получило очень серьезные повреждения в результате атаки беспилотников. Корабль атаковали не три дрона, а целых пять, два из которых достигли своей цели и сделали в борту две пробоины.
Ремонт займет от шести месяцев до года. Сейчас корабль еще держится на плаву, однако есть большая вероятность его затопления. Во время атаки дронов также погибли 6 человек: пять матросов и офицер. Двое из них упали за борт и утонули, а остальные находились в машинном отделении.
UPD. Момент поражения российского разведывательного корабля "Иван Хурс" украинским морским дроном в акватории Черного моря. Видео предоставлено УП источниками в военных кругах:
Спасательное судно ВМС РФ сейчас транспортирует пораженный корабль в Новороссийск. Скорость минимальная – 0.8 узлов в час, что еще раз подтверждает серьезные повреждения. Напомним, 24 мая 2023 года появилась информация об атаке БПЛА на "Иван Хурс". Корабль является первым серийным разведывательным судном связи врага, используется для радиоразведки и РЭБ.
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