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Дроны ВСУ таки нанесли повреждения разведывательному судну РФ Иван Хурс

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Сейчас судно транспортируют в Новороссийск

Дроны ВСУ таки нанесли повреждения разведывательному судну РФ Иван Хурс

Репортер

Новина українською

Российские источники сообщали, что разведывательное судно "Иван Хурс" получило очень серьезные повреждения в результате атаки беспилотников. Корабль атаковали не три дрона, а целых пять, два из которых достигли своей цели и сделали в борту две пробоины.

Ремонт займет от шести месяцев до года. Сейчас корабль еще держится на плаву, однако есть большая вероятность его затопления. Во время атаки дронов также погибли 6 человек: пять матросов и офицер. Двое из них упали за борт и утонули, а остальные находились в машинном отделении.

UPD. Момент поражения российского разведывательного корабля "Иван Хурс" украинским морским дроном в акватории Черного моря. Видео предоставлено УП источниками в военных кругах:

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Спасательное судно ВМС РФ сейчас транспортирует пораженный корабль в Новороссийск. Скорость минимальная – 0.8 узлов в час, что еще раз подтверждает серьезные повреждения. Напомним, 24 мая 2023 года появилась информация об атаке БПЛА на "Иван Хурс". Корабль является первым серийным разведывательным судном связи врага, используется для радиоразведки и РЭБ.

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В статье: война с россией
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