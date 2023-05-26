В Минобороны назвали необходимое ВСУ число F-16. Bloomberg написал, кто и когда отправит самолеты Украине

Пресс-служба Министерства обороны Украины сделала в соцсетях сообщение о необходимом для ВСУ количестве самолетов F-16:

"4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) – это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора".

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023

В то же время, как пишет Bloomberg, Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов. Об этом в комментарии изданию рассказали два собеседника, которые знакомы с этим вопросом. Сейчас на вооружении Нидерландов есть 42 истребителя F-16, из которых 24 сейчас используются армией страны и не могут быть переданы Украине до середины 2024 года. Еще 12 из 18 самолетов должны были быть проданы компании Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснения причин.