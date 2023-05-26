Клара Бурель - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Вашему вниманию прямая видео трансляция полуфинала теннисного турнира в Страсбурге между француженкой Кларой Бурель и украинкой Элиной Свитолиной. В прямом эфире матч покажет телеканал Setanta Sports.

Как известно, Свитолина восстанавливает утраченные позиции в рейтинге после декретного отпуска. Сейчас Элина уже 508-я. Ее 22-летняя соперница занимает 122-ю строчку. На пути в полуфинал Клара выбила куда более статусных Кирстю, Канепи и Перу. Сетка Светолиной выглядела более простой – Чирико, Рутлифф (отказ) и Грачева.

Начало игры в 17:30. Теннисистки выйдут на корт, уже зная потенциальную соперницу в финале. В параллельной встрече играют Дэвис и Блинкова.

WTA 250. Страсбург. Грунт

Клара Бурель (122, Франция) - Элина Свитолина (508, Украина)