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Клара Бурель - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

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Смотреть матч Бурель – Свитолина, WTA, Страсбург, 26 мая 2023

Клара Бурель - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция полуфинала теннисного турнира в Страсбурге между француженкой Кларой Бурель и украинкой Элиной Свитолиной. В прямом эфире матч покажет телеканал Setanta Sports.

Как известно, Свитолина восстанавливает утраченные позиции в рейтинге после декретного отпуска. Сейчас Элина уже 508-я. Ее 22-летняя соперница занимает 122-ю строчку. На пути в полуфинал Клара выбила куда более статусных Кирстю, Канепи и Перу. Сетка Светолиной выглядела более простой – Чирико, Рутлифф (отказ) и Грачева.

Начало игры в 17:30. Теннисистки выйдут на корт, уже зная потенциальную соперницу в финале. В параллельной встрече играют Дэвис и Блинкова.

WTA 250. Страсбург. Грунт

Клара Бурель (122, Франция) - Элина Свитолина (508, Украина)

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В статье: Элина Свитолина
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