Игнат: Россияне, вероятно, били по Днепру ракетами С-300 или С-400

Российские войска ударили по Днепру, вероятно, ракетами С-300 или С-400.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня видим последствия попаданий в Харьковской и Днепропетровской областях. В частности это зенитные управляемые ракеты С-300 или С-400. Тип уточняется. Это именно тот вид вооружения, которым оккупанты часто атакуют прифронтовые зоны. Вероятно, именно этим типом ракет был нанесен удар по гражданским объектам", - сказал он.