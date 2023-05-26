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Игнат: Россияне, вероятно, били по Днепру ракетами С-300 или С-400

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Тип уточняется

Игнат: Россияне, вероятно, били по Днепру ракетами С-300 или С-400

фото из свободных источников

Новина українською

Российские войска ударили по Днепру, вероятно, ракетами С-300 или С-400.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня видим последствия попаданий в Харьковской и Днепропетровской областях. В частности это зенитные управляемые ракеты С-300 или С-400. Тип уточняется. Это именно тот вид вооружения, которым оккупанты часто атакуют прифронтовые зоны. Вероятно, именно этим типом ракет был нанесен удар по гражданским объектам", - сказал он.

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В статье: война с россией
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