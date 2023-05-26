Минобороны: Для освобождения Украины нужно 48 истребителей F-16

Для освобождения оккупированных территорий Украине необходимо 48 истребителей F-16.

Об этом говорится в Twitter Министерства обороны Украины.

"4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) – это именно то, что нам нужно для освобождения страны от агрессора", - говорится в сообщении.

Читайте также На Запорожском направлении нацгвардейцы поразили два Су-25, один штурмовик РФ уничтожен

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания возглавят коалицию по тренировке украинских пилотов. К ней присоединятся также Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.