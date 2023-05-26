  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Минобороны: Для освобождения Украины нужно 48 истребителей F-16
В тренде

Минобороны: Для освобождения Украины нужно 48 истребителей F-16

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Это 4 эскадрильи

Минобороны: Для освобождения Украины нужно 48 истребителей F-16

Новина українською

Для освобождения оккупированных территорий Украине необходимо 48 истребителей F-16.

Об этом говорится в Twitter Министерства обороны Украины.

"4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) – это именно то, что нам нужно для освобождения страны от агрессора", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Запорожском направлении нацгвардейцы поразили два Су-25, один штурмовик РФ уничтожен

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания возглавят коалицию по тренировке украинских пилотов. К ней присоединятся также Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

По теме
yellow-arrow
Папа Римский: Мир будет достигнут в тот день, когда Украина и РФ смогут говорить друг с другом
yellow-arrow
Элина Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
yellow-arrow
The Wall Street Journal: Спецпредставитель Китая призвал страны Европы признать российскими оккупированные территории Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде