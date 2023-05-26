Минобороны: Для освобождения Украины нужно 48 истребителей F-16
Это 4 эскадрильи
Для освобождения оккупированных территорий Украине необходимо 48 истребителей F-16.
Об этом говорится в Twitter Министерства обороны Украины.
"4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) – это именно то, что нам нужно для освобождения страны от агрессора", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания возглавят коалицию по тренировке украинских пилотов. К ней присоединятся также Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
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