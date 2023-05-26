Папа Римский: Мир будет достигнут в тот день, когда Украина и РФ смогут говорить друг с другом
Понтифик продолжает высказывать свои странные нарративы
Фото: ИА Regnum
Папа Римский Франциск, говоря о войне в Украине, заявил, что возвращение Россией оккупированных украинских территорий является "политической проблемой", а для достижения мира стороны должны "говорить друг с другом".
Такое Папа Римский сказал в интервью телеканалу Telemundo.
Франциск рассказывал о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот совершил визит в Италию 13 мая.
"Они (украинцы. – Ред.) не так и мечтают о мирных переговорах, потому что украинский блок действительно очень сильный: вся Европа, Соединенные Штаты. Иначе говоря, они сами имеют очень большую силу", – сказал он.
На вопрос, не должна ли Россия для достижения мира вернуть оккупированные территории Украине, Папа Римский сказал: "Это политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они (Украина и РФ. – ред.) смогут говорить друг с другом – либо сами, либо через других".
"Если они не будут говорить... это политический вопрос", – цитирует его Reuters.
Популярное сейчас
- Три соперника, риск остаться без группы. Какой путь в квалификации еврокубков ожидает вице-чемпиона УПЛ
- Неопытность Зари и Днепра-1 отправляет судьбу золота в руки Шахтеру. Судейство? Плохое, для всех
- "Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика
- Оккупанты заявили, о "национализии" квартиры Зеленской и магазинов Яценюка в Крыму
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
Новости по теме
- 13:00 Украинские Reuters: Зеленский встретится с Папой Римским и премьером Италии
- 14:55 Украинские CNN: Украине ничего не известно о тайной мирной миссии Ватикана, связанной с завершением войны
- 12:28 Украинские Папа Римский заявил, что Ватикан участвует в тайной мирной миссии по завершению войны в Украине