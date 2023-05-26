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Папа Римский: Мир будет достигнут в тот день, когда Украина и РФ смогут говорить друг с другом

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Понтифик продолжает высказывать свои странные нарративы

Папа Римский: Мир будет достигнут в тот день, когда Украина и РФ смогут говорить друг с другом

Фото: ИА Regnum

Новина українською

Папа Римский Франциск, говоря о войне в Украине, заявил, что возвращение Россией оккупированных украинских территорий является "политической проблемой", а для достижения мира стороны должны "говорить друг с другом".

Такое Папа Римский сказал в интервью телеканалу Telemundo.

Франциск рассказывал о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот совершил визит в Италию 13 мая.

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"Они (украинцы. – Ред.) не так и мечтают о мирных переговорах, потому что украинский блок действительно очень сильный: вся Европа, Соединенные Штаты. Иначе говоря, они сами имеют очень большую силу", – сказал он.

На вопрос, не должна ли Россия для достижения мира вернуть оккупированные территории Украине, Папа Римский сказал: "Это политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они (Украина и РФ. – ред.) смогут говорить друг с другом – либо сами, либо через других".

"Если они не будут говорить... это политический вопрос", – цитирует его Reuters.

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