Ждет судьба Гершковича. Москва начала угрожать западным СМИ

Российское РИА Новости опубликовало сообщение "информированного источника в Москве", который предупредил американскую газету The Wall Street Journal о "последствиях" для арестованного в России журналиста издания Эвана Гершковича.

"Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба корреспондента издания Эвана Гершковича", — говорится в посте.

По словам "источника", в последние дни The Wall Street Journal выпустила "ряд статей с ложными утверждениями, касающимися России". О каких именно публикациях идет речь, не уточняется.

Напомним, что в конце марта корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже. С начала апреля он находится в СИЗО "Лефортово".

Интересно, что данная информация появилась именно в провластном россиском СМИ и активно тиражируется пропагандистской системой.