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Элина Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге

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(1 голосов)

Украинка добыла волевую победу

Элина Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина пробилась в финал турнира во Франции. Соперницей украинки стала Клара Бюрель из Франции.

Страсбург, Франция. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Клара Бюрель (Франция) 4:6, 7:5, 6:3

Теннисистки провели на корте 2 часа и 20 минут. За это время Свитолина подала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейкпоинтов.

Благодаря этой победе счет в личных встречах стал 2:0.

Напомним, что в 2020 году Элина стала чемпионкой этого турнира

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В статье: Элина Свитолина
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.05.2023 в 20:59
Ні пуха на фінал!
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