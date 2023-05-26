Элина Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Украинка добыла волевую победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина пробилась в финал турнира во Франции. Соперницей украинки стала Клара Бюрель из Франции.
Страсбург, Франция. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) - Клара Бюрель (Франция) 4:6, 7:5, 6:3
Теннисистки провели на корте 2 часа и 20 минут. За это время Свитолина подала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейкпоинтов.
Благодаря этой победе счет в личных встречах стал 2:0.
Напомним, что в 2020 году Элина стала чемпионкой этого турнира
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26.05.2023 в 20:59
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