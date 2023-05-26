Элина Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге

Элина Свитолина пробилась в финал турнира во Франции. Соперницей украинки стала Клара Бюрель из Франции.

Страсбург, Франция. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Клара Бюрель (Франция) 4:6, 7:5, 6:3

Теннисистки провели на корте 2 часа и 20 минут. За это время Свитолина подала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейкпоинтов.

Благодаря этой победе счет в личных встречах стал 2:0.

Напомним, что в 2020 году Элина стала чемпионкой этого турнира