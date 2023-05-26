В ВМСУ начал службу бронекатер Буча, церемонию передачи посетил Залужный. ФОТО

В состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины был введен малый бронированный артиллерийский катер "Буча"

Об этом сообщили в Минобороны.

"Строим флот даже под ракетными обстрелами российских захватчиков. Для всего мира это еще один сигнал, что нас не одолеть и мы уверены в своей Победе", - прокомментировал введение в состав ВМС ВСУ малого бронированного артиллерийского катера "Буча" заместитель Министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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Во время церемонии передачи катера присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Буча" - малый бронированный артиллерийский катер, главное предназначение которого - патрулирование в ближней морской зоне, в реках и лиманах, а также защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины.