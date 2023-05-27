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Заявка сборной Украины, переговоры Довбика и Днепра-1 о новом контракте. Главные новости за 26 мая

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Новые имена в сборной, уход Асенсио из "Реала" и слухи вокруг Лунина - дайджест главных новостей за пятницу

Заявка сборной Украины, переговоры Довбика и Днепра-1 о новом контракте. Главные новости за 26 мая

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 26-е мая.

Содержание

Стала известна заявка сборной Украины на ближайшие матчи

Европейские чемпионаты готовятся к своему завершению, однако начало лета без футбола не останется В июне пройдут матчи отбора на Евро-2024, в котором играет и сборная Украины. В пятницу стала известна заявка сборной на матчи. Всего было вызвано 27 человек, еще пять игроков оказались в резервном списке. С полным набором футболистов можно ознакомиться здесь, мы лишь выделим несколько интересных игроков, среди которых новый основной форвард "Динамо" Владислав Ванат, а также чемпион Польши Владислав Кочергин. В остальном - обошлось без сюрпризов. Напомним, что летом Украина сыграет против Северной Македонии и Мальты. Вероятно, к тому времени команду возглавит Сергей Ребров.

Анчелотти хочет, чтобы Лунин покинул "Реал"

Уже не в первый раз за последнее время появляется информация, что мадридский "Реал" и Андрей Лунин разойдутся по итогам нынешнего сезона. Украинец хочет получать больше игрового времени, однако выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа он не может. Помимо этого, по данным Relevo, Карло Анчелотти имеет вопросы к Лунину и хочет видеть другого "второго номера" в столице Испании. Однако против выступает руководство команды, которое считает, что покупка нового вратаря не является первоочередной задачей в ближайшее трансферное окно. Напомним, что контракт украинца со "сливочными" истекает летом 2024-го года.

Марко Асенсио летом покинет "Реал"

Некогда перспективный вингер "Реала" Марко Асенсио покинет "сливочных" летом на правах свободного агента. Данную информацию подтвердили ряд испанских инсайдеров. Контракт испанца истекает летом и стороны не смогли договориться о новом соглашении. По сообщениям СМИ, Асенсио не устраивала его роль в команде, так как он хотел быть основным футболистом. За "Реал" Асенсио играл с лета 2015-го года, завоевав за это время 17 трофеев, в том числе - три Лиги Чемпионов. В составе мадридцев он провел 285 игр, забил 61 гол и отдал 32 голевые передачи.

Артем Довбик может продлить контракт с "Днепром-1"

Лучший бомбардир УПЛ Артем Довбик может продлить контракт с "Днепром-1". Его текущая сделка истекает зимой 2023-го года, а переговоры о новой находятся на углубленной стадии. Артем готов поставить подпись под новой сделкой, так как хочет, дабы днепряне заработали приличную сумму на его трансфере. "Днепр-1" же не готов отпускать Артема за 3-5 миллиона евро, поскольку 50 процентов от данной суммы уйдет "Мидтьюлланду". Также отметим, что греческий "Панатинаикос", по данным newspao.gr, интересуется трансферном хавбеком "Днепра-1" Александром Пихаленком.

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