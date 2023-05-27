  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Еще почти полтысячи убитыми. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
В тренде

Еще почти полтысячи убитыми. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Также уничтожены семь десятков техники оккупантов

Еще почти полтысячи убитыми. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки.

Оккупанты не досчитались еще 480 человек за пятницу. Кроме этого, было уничтожено 70 единиц техники и 11 крылатых ракет.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 206 200 (+480 за прошедшие сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3799 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7442 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 3406 (+22) ед,
  • РСЗО – 572 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 329 (+1) ед,
  • самолетов – 310 (+0) ед,
  • вертолетов – 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31),
  • крылатых ракет ‒ 1025 (+10),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6172 (+11) ед,
  • специальной техники – 449 (+3).
По теме
yellow-arrow
Прийшов час повертати своє. Залужный опубликовал видео, намекающее на начало контрнаступления
yellow-arrow
Заявка сборной Украины, переговоры Довбика и Днепра-1 о новом контракте. Главные новости за 26 мая
yellow-arrow
Оккупанты готовят ядерные провокации на ЗАЭС, - заявление ГУР
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде