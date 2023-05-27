Еще почти полтысячи убитыми. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки.

Оккупанты не досчитались еще 480 человек за пятницу. Кроме этого, было уничтожено 70 единиц техники и 11 крылатых ракет.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: