Еще почти полтысячи убитыми. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Также уничтожены семь десятков техники оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки.
Оккупанты не досчитались еще 480 человек за пятницу. Кроме этого, было уничтожено 70 единиц техники и 11 крылатых ракет.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 206 200 (+480 за прошедшие сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3799 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7442 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 3406 (+22) ед,
- РСЗО – 572 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 329 (+1) ед,
- самолетов – 310 (+0) ед,
- вертолетов – 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31),
- крылатых ракет ‒ 1025 (+10),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6172 (+11) ед,
- специальной техники – 449 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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