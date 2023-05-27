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Прийшов час повертати своє. Залужный опубликовал видео, намекающее на начало контрнаступления

Общие новости
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На видео бойцы присягают на верность Украине

Прийшов час повертати своє. Залужный опубликовал видео, намекающее на начало контрнаступления

Фото: facebook.com/CinCAFU / Автор невідомий

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утром 27 мая опубликовал видео с призывом вступать в ряды ВСУ.

"Пришло время возвращать свое", - написал Залужный. В частности, видео под слова присяги украинских бойцов продемонстрировали работу тяжелой военной техники.

"Присоединяйся к тем, кто поднимет флаг победы", – говорится в видеоролике. В нем продемонстрирована западная техника, в частности танк Leopard 2.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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Комментарии (1)
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Консул (Звягель )
27.05.2023 в 09:01
Слава Україні !
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