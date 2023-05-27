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Сегодня Украина по волейболу стартует в Золотой Евролиге. С кем сыграют мужская и женская сборные

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Удачи нашим ребятам и девушкам

Сегодня Украина по волейболу стартует в Золотой Евролиге. С кем сыграют мужская и женская сборные

Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 мая, мужская сборная Украины по волейболу сыграет первый матч Золотой Евролиги 2023. Это второй по престижности коммерческий турнир в волейбольной системе для сборных команд.

Кроме наших ребят, на турнире примут участие еще 11 сборных, разбитых на 3 группы по 4 команды в каждой. В финал четырех выйдут победители каждого квартета и хозяева турнира – Хорватия.

Первым матчем для Украины на соревнованиях станет игра против Северной Македонии. Она стартует сегодня, 27 мая, в 20:00 по киевскому времени.

Расписание матчей сборной Украины в Золотой Евролиге 2023:

31 мая, 20:00. Хорватия – Украина

3 июня, 21:00. Бельгия – Украина

11 июня, 21:00. Украина – Хорватия

14 июня, 20:00. Украина – Бельгия

18 июня, 21:15. Северная Македония – Украина

Отметим, что с 2017 года наша команда принимает участие в этих соревнованиях. Лучшими результатами являются победа в 2017 году, финал 2021 года и четвертое место 2022 года.

Женская сборная Украины тоже сыграет на турнире. Девушки вместе с другими 8 сборными будут разбиты на 3 группы по 3 команды. Украинки на групповом этапе сыграют против Франции и Венгрии.

Расписание матчей женской сборной Украины:

27 мая, 20:00. Венгрия – Украина

28 мая, 18:30. Украина – Венгрия

14 июня, Украина – Франция (время не определено)

18 июня, 16:00. Франция – Украина

Девушки уже в шестой раз будут участвовать в этих соревнованиях. Первый раз они стартовали триумфальной победой, а дальше – четыре года без выхода в Финал четырех.

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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