Сегодня Украина по волейболу стартует в Золотой Евролиге. С кем сыграют мужская и женская сборные
Удачи нашим ребятам и девушкам
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Сегодня, 27 мая, мужская сборная Украины по волейболу сыграет первый матч Золотой Евролиги 2023. Это второй по престижности коммерческий турнир в волейбольной системе для сборных команд.
Кроме наших ребят, на турнире примут участие еще 11 сборных, разбитых на 3 группы по 4 команды в каждой. В финал четырех выйдут победители каждого квартета и хозяева турнира – Хорватия.
Первым матчем для Украины на соревнованиях станет игра против Северной Македонии. Она стартует сегодня, 27 мая, в 20:00 по киевскому времени.
Расписание матчей сборной Украины в Золотой Евролиге 2023:
31 мая, 20:00. Хорватия – Украина
3 июня, 21:00. Бельгия – Украина
11 июня, 21:00. Украина – Хорватия
14 июня, 20:00. Украина – Бельгия
18 июня, 21:15. Северная Македония – Украина
Отметим, что с 2017 года наша команда принимает участие в этих соревнованиях. Лучшими результатами являются победа в 2017 году, финал 2021 года и четвертое место 2022 года.
Женская сборная Украины тоже сыграет на турнире. Девушки вместе с другими 8 сборными будут разбиты на 3 группы по 3 команды. Украинки на групповом этапе сыграют против Франции и Венгрии.
Расписание матчей женской сборной Украины:
27 мая, 20:00. Венгрия – Украина
28 мая, 18:30. Украина – Венгрия
14 июня, Украина – Франция (время не определено)
18 июня, 16:00. Франция – Украина
Девушки уже в шестой раз будут участвовать в этих соревнованиях. Первый раз они стартовали триумфальной победой, а дальше – четыре года без выхода в Финал четырех.
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