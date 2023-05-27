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Канада - Латвия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЧМ по хоккею

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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата мира по хоккею

Канада - Латвия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЧМ по хоккею

Фото: iihf.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Латвия – главная сенсация текущего ЧМ. На предыдущем мировом форуме команда не пробилась в плей-офф, а в этом году играет в полуфинале. Против Канады немногие готовы поставить на латышей. К тому же в начале турнира представитель Северной Америки победил в очном матче 6:0. Смогут ли европейцы в этот раз навязать борьбу?

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Хоккей. Чемпионат Мира. Полуфинал
27 мая. Начало в 14:20
Канада – Латвия
Трансляция – Youtube-канал Xsport

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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