Канада - Латвия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЧМ по хоккею

Латвия – главная сенсация текущего ЧМ. На предыдущем мировом форуме команда не пробилась в плей-офф, а в этом году играет в полуфинале. Против Канады немногие готовы поставить на латышей. К тому же в начале турнира представитель Северной Америки победил в очном матче 6:0. Смогут ли европейцы в этот раз навязать борьбу?

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Хоккей. Чемпионат Мира. Полуфинал

27 мая. Начало в 14:20

Канада – Латвия

Трансляция – Youtube-канал Xsport