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Добавили 49 беспилотников и 3 самолета, однако забрали 5 танков. Генштаб обновил данные о потерях врага

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"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных"

Добавили 49 беспилотников и 3 самолета, однако забрали 5 танков. Генштаб обновил данные о потерях врага

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага. Речь идет о потерях не за последние сутки, а за все полномасштабное вторжение России (с 24 февраля 2022 года). Генштаб объясняет данные изменения постоянным поступлением уточненных разведывательных данных.

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В частности, добавили:

  • 7 уничтоженных бронемашин;
  • 8 артиллерийских систем и 2 РСЗО;
  • 3 самолета и 2 вертолета;
  • 49 беспилотников;
  • 31 крылатую ракету;
  • 11 единиц автомобильной техники и цистерн из ГСМ.

В то же время из общей статистике было "отминусовано" 5 вражеских танков.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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