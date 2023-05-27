Добавили 49 беспилотников и 3 самолета, однако забрали 5 танков. Генштаб обновил данные о потерях врага
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных"
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага. Речь идет о потерях не за последние сутки, а за все полномасштабное вторжение России (с 24 февраля 2022 года). Генштаб объясняет данные изменения постоянным поступлением уточненных разведывательных данных.
В частности, добавили:
- 7 уничтоженных бронемашин;
- 8 артиллерийских систем и 2 РСЗО;
- 3 самолета и 2 вертолета;
- 49 беспилотников;
- 31 крылатую ракету;
- 11 единиц автомобильной техники и цистерн из ГСМ.
В то же время из общей статистике было "отминусовано" 5 вражеских танков.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ВСУ
Популярное сейчас
- Официально. Коллапса не избежать. Третья команда УПЛ не может остаться без группового раунда еврокубков, а вторая – может
- Триумф Полесья, Прикарпатье выигрывает группу выбывания. Результаты и таблица Первой лиги
- Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ
- Прийшов час повертати своє. Залужный опубликовал видео, намекающее на начало контрнаступления
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн