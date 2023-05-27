Добавили 49 беспилотников и 3 самолета, однако забрали 5 танков. Генштаб обновил данные о потерях врага

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага. Речь идет о потерях не за последние сутки, а за все полномасштабное вторжение России (с 24 февраля 2022 года). Генштаб объясняет данные изменения постоянным поступлением уточненных разведывательных данных.

Читайте также Генштаб ВСУ: Наши воины в течение суток уничтожили 3 вражеских БПЛА разного типа

В частности, добавили:

7 уничтоженных бронемашин;

8 артиллерийских систем и 2 РСЗО;

3 самолета и 2 вертолета;

49 беспилотников;

31 крылатую ракету;

11 единиц автомобильной техники и цистерн из ГСМ.

В то же время из общей статистике было "отминусовано" 5 вражеских танков.