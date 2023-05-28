Россия совершила самую массовую с начала полномасштабного вторжения атаку дронами на Киев

В ночь на 28 мая 2023 года Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе. С начала мая это уже была 14 атака и, как отмечает Киевская городская военная администрация, самая массовая с применением БПЛА с начала полномасштабного вторжения.

«Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов! По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов (окончательные данные будут представлены в отчетах Генштаба и ПС)», сообщает КМВА.

По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском из-за сбития дронов:

- обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован;

- возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;

- возник пожар на территории одной из строек;

- также было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв.м , есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома. В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.