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ВСУ отразили 21 атаку россиян на востоке, большинство - возле Марьинки

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Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу

ВСУ отразили 21 атаку россиян на востоке, большинство - возле Марьинки

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 28 мая, о ситуации на фронте сообщает, что в течение субботы подразделения сил обороны отразили 21 вражескую атаку в Луганской и Донецкой областях.

Большинство из них, а именно 14, были отражены в районе города Марьинка. Также россияне вели наступательные действия недалеко от Масютовки на Купянском направлении, безуспешно атаковали западнее Хромового на Бахмутском направлении, наступали в направлении Северного и Первомайского на Авдеевском направлении. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

Генштаб ВСУ сообщает, что всего за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных, 2 из которых ЗРК С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В свою очередь авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 - по его зенитно-ракетным комплексам. Украинскими защитниками в течение субботы были уничтожены 3 вражеских БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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