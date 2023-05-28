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Россияне запустили над Украиной рекордное количество дронов-камикадзе. ПВО сбила 52 шахеда

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Феноменальный результат украинских защитников

Россияне запустили над Украиной рекордное количество дронов-камикадзе. ПВО сбила 52 шахеда

фото из свободных источников

Новина українською

В ночь с 27 на 28 мая россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикандзе. Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, их насчитали 54 штуки.

Запуски проходили по двум направлениям: северное (Брянская область) и южное (Краснодарский край).

Противовоздушная оборона показала практически 100% результат, сбив 52 ударных БПЛА Shahed-136/131.

“Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности Киевщину. Здесь, в зоне ответственности Воздушное командование "Центр", уничтожено большинство ударных дронов!

Также к отражению атаки привлечены силы и средства Воздушное командование "Юг" и Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины!”, - говорится в отчете ВС ВСУ.

Россияне запустили над Украиной рекордное количество дронов-камикадзе. ПВО сбила 52 шахеда - изображение 1
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В статье: война с россией Shahed-136
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