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Силы Обороны ликвидировали еще 400 россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

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Общее количество убитых захватчиков достигло отметки 206 тысяч 600 человек

Силы Обороны ликвидировали еще 400 россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

ЗСУ/ Фото: Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил количество потерь россиян на войне

За прошедшие сутки Силы Обороны ликвидировали 600 человек. Кроме этого, было уничтожено 35 единиц техники. Однако к статистике не добавили количество сбитых БПЛА во время рекордной атаки оккупантов дронами-камикадзе.

Генштаб вчера вечером провел корректировку статистических данных. Сегодня цифры приведены с учетом изменений.

В целом потери россиян с 24 февраля 2024 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 206 600 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3797 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7456 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 3425 (+11) ед,
  • РСЗО – 574 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 329 (+0) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 1056 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6192 (+9) ед,
  • специальной техники – 451 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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