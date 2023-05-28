Силы Обороны ликвидировали еще 400 россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов
Общее количество убитых захватчиков достигло отметки 206 тысяч 600 человек
ЗСУ/ Фото: Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил количество потерь россиян на войне
За прошедшие сутки Силы Обороны ликвидировали 600 человек. Кроме этого, было уничтожено 35 единиц техники. Однако к статистике не добавили количество сбитых БПЛА во время рекордной атаки оккупантов дронами-камикадзе.
Генштаб вчера вечером провел корректировку статистических данных. Сегодня цифры приведены с учетом изменений.
В целом потери россиян с 24 февраля 2024 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 206 600 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3797 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7456 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 3425 (+11) ед,
- РСЗО – 574 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 329 (+0) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3),
- крылатых ракет ‒ 1056 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6192 (+9) ед,
- специальной техники – 451 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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