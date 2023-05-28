Силы Обороны ликвидировали еще 400 россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил количество потерь россиян на войне

За прошедшие сутки Силы Обороны ликвидировали 600 человек. Кроме этого, было уничтожено 35 единиц техники. Однако к статистике не добавили количество сбитых БПЛА во время рекордной атаки оккупантов дронами-камикадзе.

Генштаб вчера вечером провел корректировку статистических данных. Сегодня цифры приведены с учетом изменений.

В целом потери россиян с 24 февраля 2024 года выглядят следующим образом: