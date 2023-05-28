Экс-футболист Черноморца, Оболони и Металлурга З умер в возрасте 45 лет из-за смертельной болезни
Он боролся с недугом два года
Бывший футболист ряда украинских клубов Дмитрий Каряка скончался в возрасте 45 лет. Об этом стало известно в субботу, 27 мая. Соответствующий пост на его странице в Facebook был опубликован близкими.
Каряка не смог преодолеть смертельную болезнь. В 2021 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз. Еще тогда экс-футболист не мог самостоятельно справиться с вилкой. Он обратился с просьбой о помощи к общественности, однако болезнь со временем начала прогрессировать.
У бывшего спортсмена остались жена и две дочери
Каряка начал свою карьеру еще в начале 90-х годов прошлого века. Он выступал за "Металлург" Запорожье, "Черноморец", "Оболонь" и другие украинские клубы. В 2004 году Каряка попал в серьезное ДТП – тогда он заснул за рулем. Во время этого инцидента футболист получил повреждение грудной клетки. Также тогда погиб один человек.
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