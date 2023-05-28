Генштаб: ВСУ ночью уничтожили 58 из 59 ударных БпЛА Shahed

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста пятьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация не отказывается от планов дальнейшей оккупации нашей территории, продолжает вести захватническую войну.

Противник не прекращает наносить удары, производить обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

По уточненной информации, за эти сутки, ночью, российская федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА “Shahed”, 58 из 59 были уничтожены нашими защитниками.

Всего за эти сутки противник нанес 91 авиационный удар и произвел около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отразили 18 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационных ударов в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополья и Славгорода Сумской области и Плетеновки и Волчанских Хуторов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационных ударов в районах Ягодное Харьковской области; Сергеевка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Спорное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

Нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногриск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек из подразделения "шторм-z" русских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. Также, в районе Бахмута, дезертировали около 30 человек из ЧВК "вагнер", которые также самовольно покинули боевые позиции, похитив военную технику.

Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Нижнесерогозском районе временно захваченной территории Херсонской области. В частности, российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества. Так, местным гражданам с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство грозят конфискацией в случае отказа получения документов российского образца.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, 3 пункта управления и состав боеприпасов противника.