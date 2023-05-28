Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, Геращенко получила серебро

Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту на втором этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко). Она прыгнула на 2.01 м. Это лучший результат сезона в мире.

Легкоатлетка уже прыгала на 2 метра на своем единственном старте перед Рабатом. Тогда украинка завоевала золото на турнире в Кении.

Второе место заняла Ирина Геращенко с результатом в 1.91 м. Для Ирины это было первое соревнование в новом сезоне.

Третье место заняли Надежда Дубовицкая (Казахстан) и Ангелина Топич (Сербия) - 1.87 м.

Также в соревнованиях принимала участие украинка Юлия Левченко. Ее финальный результат составил 1.81 м.