Марина Бех-Романчук завоевала серебро на этапе в Рабате в тройном прыжке
Для украинки это был первый старт в летнем сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках сезона Бриллиантовой лиги в Рабате Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке с результатом 14.65 м.
Победила Леянис Перес Эрнандес из Кубы. Расстояние прыжка составило 14,84 м.
Для Бех-Романчук этап в Рабате стал первым стартом в новом сезоне. Легкоатлетка не выступала на соревнованиях с середины февраля. Она получила травму после двух "бронзовых" турниров в помещении в Германии и Франции.
Марина четырехкратная победительница этапов турнира в прыжках в длину. В тройном прыжке личный рекорд украинки составил 15.02 метра. Установила она его на Евро-2022 в Мюнхене.
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