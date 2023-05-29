  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ за воскресенье поразили 6 пунктов управления россиян и 8 ЗРК
В тренде

ВСУ за воскресенье поразили 6 пунктов управления россиян и 8 ЗРК

Общие новости
(1 голосов)

Отражены 19 атак оккупантов

ВСУ за воскресенье поразили 6 пунктов управления россиян и 8 ЗРК

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 29 мая, сообщает, что за прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили 19 атак россиян, которые сосредотачивают основные усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Враг, в частности, вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки (Купянское направление), северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского (Бахмутское), в районе Великой Новоселки (Шахтерское направление) и в районе города Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

По информации украинского Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА "Shahed". 58 "шахедов" уничтожены нашими защитниками (в ночь с субботы на воскресенье). Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 - по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, радиоэлектронную станцию борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.

По теме
yellow-arrow
Россия снова совершила ракетную атаку на Украину. ПВО работала над Киевом и в других областях
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук завоевала серебро на этапе в Рабате в тройном прыжке
yellow-arrow
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, Геращенко получила серебро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде