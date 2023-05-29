ВСУ за воскресенье поразили 6 пунктов управления россиян и 8 ЗРК

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 29 мая, сообщает, что за прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили 19 атак россиян, которые сосредотачивают основные усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Враг, в частности, вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки (Купянское направление), северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского (Бахмутское), в районе Великой Новоселки (Шахтерское направление) и в районе города Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

По информации украинского Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА "Shahed". 58 "шахедов" уничтожены нашими защитниками (в ночь с субботы на воскресенье). Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 - по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, радиоэлектронную станцию борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.