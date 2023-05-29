Россия снова совершила ракетную атаку на Украину. ПВО работала над Киевом и в других областях

В ночь на понедельник, 29 мая, сигнал воздушной тревоги раздался по всей Украине. Впоследствии стали поступать сообщения о работе ПВО. Горячее все было над Киевом.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, этой ночью снова были дроны – по предварительной информации, враг применил барражирующие боеприпасы «Shahed». Практически одновременно с атакой БпЛА из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на Киев была комбинированной, с разных направлений.

В целом, силами и средствами украинской ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены! В то же время в результате падения обломков в Подольском районе города пробило крышу жилого дома, обошлось без жертв.

О работе ПВО по воздушным целям также сообщали военные администрации Львовской и Винницкой областей. Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что была атака дронов-камикадзе на портовую инфраструктуру.

Заметим, что в предыдущую ночь россияне нанесли массированный удар дронами-камикадзе, украинская ПВО сбила 58 из 59 запущенных шахедов.