Россия снова совершила ракетную атаку на Украину. ПВО работала над Киевом и в других областях
Над столицей уничтожено более 40 целей
Уламки збитого дрона, фото - Getty Images
В ночь на понедельник, 29 мая, сигнал воздушной тревоги раздался по всей Украине. Впоследствии стали поступать сообщения о работе ПВО. Горячее все было над Киевом.
Как сообщает Киевская городская военная администрация, этой ночью снова были дроны – по предварительной информации, враг применил барражирующие боеприпасы «Shahed». Практически одновременно с атакой БпЛА из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на Киев была комбинированной, с разных направлений.
В целом, силами и средствами украинской ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены! В то же время в результате падения обломков в Подольском районе города пробило крышу жилого дома, обошлось без жертв.
О работе ПВО по воздушным целям также сообщали военные администрации Львовской и Винницкой областей. Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что была атака дронов-камикадзе на портовую инфраструктуру.
Заметим, что в предыдущую ночь россияне нанесли массированный удар дронами-камикадзе, украинская ПВО сбила 58 из 59 запущенных шахедов.
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