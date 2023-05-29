Сконцентрировались на уничтожение БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 28 мая

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 207030 (+430) человек ликвидировано,

танков – 3801 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 7467 (+11) ед,

артиллерийских систем – 3435 (+10) ед,

РСЗО – 575 (+1) ед,

средства ПВО – 331 (+2) ед,

самолетов – 313 (+0) ед,

вертолетов – 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3054 (+61),

крылатые ракеты – 1056 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6207 (+15) ед,

специальная техника – 453 (+2).

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Данные уточняются. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 – по его зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БПЛА разведывательного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.

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