Британская разведка: РФ провела учения по маскировке Крымского моста – создала дымовую завесу

24 мая 2023 года Россия провела учения по безопасности вокруг Крымского моста, который соединяет российский город Керчь с оккупированным украинским полуостровом. Они включали в себя создание дымовой завесы, которая частично замаскировала мост.

Дымовая завеса была создана с помощью автомобильных дымогенераторов ТДА-3, вероятно, 28-й бригады войск радиационной, биологической и химической защиты РФ. Российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), на котором враг делает сильный акцент.

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Однако на практике российская маскировка в целом оказалась неэффективной в войне в Украине, вероятно, как отмечает британская разведка, из-за низкой боевой дисциплины и отсутствия сильного планирования.