Британская разведка: РФ провела учения по маскировке Крымского моста – создала дымовую завесу
Несмотря на то, что на практике российская маскировка в целом оказалась неэффективной в войне с Украиной
Фото из соцсетей
24 мая 2023 года Россия провела учения по безопасности вокруг Крымского моста, который соединяет российский город Керчь с оккупированным украинским полуостровом. Они включали в себя создание дымовой завесы, которая частично замаскировала мост.
Дымовая завеса была создана с помощью автомобильных дымогенераторов ТДА-3, вероятно, 28-й бригады войск радиационной, биологической и химической защиты РФ. Российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), на котором враг делает сильный акцент.
Однако на практике российская маскировка в целом оказалась неэффективной в войне в Украине, вероятно, как отмечает британская разведка, из-за низкой боевой дисциплины и отсутствия сильного планирования.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 29, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/haoFvX7N4d
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/j8wICHHYiP
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