Ночью РФ осуществила удар БПЛА и ракетами. Залужный рассказал, как справилась украинская ПВО

В ночь с 28 на 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего – 35 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад". Было уничтожено 67 воздушных целей: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555; 9 ударных БпЛА Shahed-136/131; 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Известно, что над Киевом было уничтожено более 40 целей. В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, без жертв. Информации о пострадавших пока не поступало.

Один "Shahed-131/136" сбили над Одесской областью, три – над Николаевской. В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар, его ликвидировали.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что ночью над регионом уничтожили российскую ракету. Защитникам удалось сбить ее над Золочевском районом. Обломки упали на деревянную хозяйственную постройку, здание сгорело. Сгорел также трактор, который был рядом. Пострадавших нет, на месте падения обломков возникла воронка.