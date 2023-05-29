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РФ ударила по военному объекту в одной из областей, выведено из строя несколько летательных аппаратов – ОВА

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Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы

РФ ударила по военному объекту в одной из областей, выведено из строя несколько летательных аппаратов – ОВА

Ілюстраційне фото, Міненерго

Новина українською

В ночь с 28 на 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

Хмельницкая ОВА сообщила, что российские войска ударили по объектам региона. Один из них – военный.

На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщали, что над Львовской областью украинская ПВО уничтожила российскую ракету. О других деталях вражеской атаки, ее отражении и последствиях, читайте по ссылке:

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/khmelnytskaODA

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