РФ ударила по военному объекту в одной из областей, выведено из строя несколько летательных аппаратов – ОВА
Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы
Ілюстраційне фото, Міненерго
В ночь с 28 на 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.
Хмельницкая ОВА сообщила, что российские войска ударили по объектам региона. Один из них – военный.
На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.
Ранее мы сообщали, что над Львовской областью украинская ПВО уничтожила российскую ракету. О других деталях вражеской атаки, ее отражении и последствиях, читайте по ссылке:
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