Командующий Сырский: Скоро наступит время, когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям
Украинские войска наносят РФ значительные потери в личном составе и технике
Military Media Center
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал о текущей обстановке на Лиманском направлении. Украинские части и подразделения продолжают удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спирного, Новоселовского, Торского; наносят РФ значительные потери в личном составе и технике.
Сырский встретился с командирами частей и подразделений, которые выполняют задачи на наиболее "горячих точках" фронта. Совместно они обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.
Командующий отметил, что скоро наступит то время, когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям; он определил конкретные задачи на подготовку к ним, поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 мая 2023
- Черноморец – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.05.2023
- Месси проигнорировал: во Франции вручили награды героям сезона-2022/23
- Залужный в порядке и передал привет российским пропагандистам. ВИДЕО
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
Новости по теме
- 16:40 Украинские Генерал Сырский: ВСУ продвигаются по флангам и приближаются к взятию Бахмута в окружение
- 11:14 Украинские Сырский – о ситуации в Бахмуте: У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы
- 12:11 Украинские Защитники продвигаются, россияне стягивают десантников. ВСУ и Минобороны – о ситуации в Бахмуте