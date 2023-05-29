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Командующий Сырский: Скоро наступит время, когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям

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Украинские войска наносят РФ значительные потери в личном составе и технике

Командующий Сырский: Скоро наступит время, когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям

Military Media Center

Новина українською

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал о текущей обстановке на Лиманском направлении. Украинские части и подразделения продолжают удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спирного, Новоселовского, Торского; наносят РФ значительные потери в личном составе и технике.

Сырский встретился с командирами частей и подразделений, которые выполняют задачи на наиболее "горячих точках" фронта. Совместно они обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.

Командующий отметил, что скоро наступит то время, когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям; он определил конкретные задачи на подготовку к ним, поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр.

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В статье: война с россией Александр Сырский
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Источник:
Сырский

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