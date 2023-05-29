"Продвижение на флангах не осуществляется из-за других задач". Минобороны – о ситуации в Бахмуте
Текущая обстановка
Getty Images_
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Бахмутском направлении и непосредственно в самом городе:
"Актуальная ситуация на Бахмутском направлении. Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он осуществляет замену войск с вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс. В то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась".
"Бахмут. Вагнеровцы выводят свои подразделения, на их место заходит регулярная армия. Наши войска контролируют окраины Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет". На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. На юге от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения. Продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не осуществляется в связи с выполнением других задач".
Популярное сейчас
- Игрок Днепра-1 – о драке в матче с Шахтером: Такого не должно быть в футболе
- Россия снова совершила ракетную атаку на Украину. ПВО работала над Киевом и в других областях
- Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23
- Прийшов час повертати своє. Залужный опубликовал видео, намекающее на начало контрнаступления
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
Новости по теме
- 13:02 Украинские Враг пытается остановить продвижение ВСУ по флангам. Минобороны – о текущей ситуации в Бахмуте
- 09:25 Украинские РФ запустила ИПСО о том, что Залужный получил тяжелое ранение. В SPRAVDI показали, почему это фейк
- 11:22 Украинские В NYT показали с высоты уничтоженный Бахмут. Минобороны высказалось о ситуации в городе