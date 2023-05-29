"Продвижение на флангах не осуществляется из-за других задач". Минобороны – о ситуации в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Бахмутском направлении и непосредственно в самом городе:

"Актуальная ситуация на Бахмутском направлении. Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он осуществляет замену войск с вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс. В то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась".

"Бахмут. Вагнеровцы выводят свои подразделения, на их место заходит регулярная армия. Наши войска контролируют окраины Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет". На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. На юге от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения. Продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не осуществляется в связи с выполнением других задач".