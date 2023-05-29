  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Киеве прогремела серия взрывов – хроника дневной атаки россиян
В тренде

В Киеве прогремела серия взрывов – хроника дневной атаки россиян

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Атака на столицу

В Киеве прогремела серия взрывов – хроника дневной атаки россиян

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

29 мая в 11:09 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В 11:15 появилась информация о громком взрыве, его слышали в центре столицы. Через минуту после этого в КГВА написали о работе противовоздушной обороны и попросили жителей находиться в укрытиях.

В 11:21 сирена зазвучала в соседней с Киевской областью – Черниговской. На Черниговщине работали силы ПВО (ОК "Север").

Читайте такжеРоссия снова совершила ракетную атаку на Украину. ПВО работала над Киевом и в других областях

UPD. За последующие несколько минут в Киеве слышали еще несколько взрывов в центральных районах, как дополнил мэр столицы Виталий Кличко. Мониторинговые чаты пишут о массированном ударе, тревога распространилась почти на всю Украину.

Вследствие работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Подольском районе, произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, его локализовали. Также в Оболонский р-не – на проезжую часть. Сообщается, что ПВО работала и в Деснянском районе.

"Экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий! В Оболонском районе сообщение о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место. Спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе. Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы. В Подольском районе столицы обломки ракеты упали на проезжую часть дороги". - отметил мэр.

По теме
yellow-arrow
Залужный сообщил, сколько ракет выпустила РФ во время дневной атаки, и какой процент уничтожила ПВО
yellow-arrow
Британская разведка: РФ провела учения по маскировке Крымского моста – создала дымовую завесу
yellow-arrow
В Киеве – отбой тревоги. В Воздушных силах и КГВА предоставили первые детали касательно атаки РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Воздушная тревога сирена Сергей Попко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/VA_Kyiv

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде