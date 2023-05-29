В Киеве прогремела серия взрывов – хроника дневной атаки россиян
Атака на столицу
Getty Images / Global Images Ukraine
29 мая в 11:09 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В 11:15 появилась информация о громком взрыве, его слышали в центре столицы. Через минуту после этого в КГВА написали о работе противовоздушной обороны и попросили жителей находиться в укрытиях.
В 11:21 сирена зазвучала в соседней с Киевской областью – Черниговской. На Черниговщине работали силы ПВО (ОК "Север").
UPD. За последующие несколько минут в Киеве слышали еще несколько взрывов в центральных районах, как дополнил мэр столицы Виталий Кличко. Мониторинговые чаты пишут о массированном ударе, тревога распространилась почти на всю Украину.
Вследствие работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Подольском районе, произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, его локализовали. Также в Оболонский р-не – на проезжую часть. Сообщается, что ПВО работала и в Деснянском районе.
"Экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий! В Оболонском районе сообщение о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место. Спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе. Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы. В Подольском районе столицы обломки ракеты упали на проезжую часть дороги". - отметил мэр.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Форвард Ворсклы продолжит карьеру в экзотическом чемпионате
- Ночью РФ осуществила удар БПЛА и ракетами. Залужный рассказал, как справилась украинская ПВО
- "Осколок от мины попал под сердце". Буданов впервые рассказал о своем тяжелом ранении
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО