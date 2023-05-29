В Киеве прогремела серия взрывов – хроника дневной атаки россиян

29 мая в 11:09 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В 11:15 появилась информация о громком взрыве, его слышали в центре столицы. Через минуту после этого в КГВА написали о работе противовоздушной обороны и попросили жителей находиться в укрытиях.

В 11:21 сирена зазвучала в соседней с Киевской областью – Черниговской. На Черниговщине работали силы ПВО (ОК "Север").

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UPD. За последующие несколько минут в Киеве слышали еще несколько взрывов в центральных районах, как дополнил мэр столицы Виталий Кличко. Мониторинговые чаты пишут о массированном ударе, тревога распространилась почти на всю Украину.

Вследствие работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Подольском районе, произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, его локализовали. Также в Оболонский р-не – на проезжую часть. Сообщается, что ПВО работала и в Деснянском районе.