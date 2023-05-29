В Киеве – отбой тревоги. В Воздушных силах и КГВА предоставили первые детали касательно атаки РФ

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могли атаковать Киев "Искандером", поскольку ракеты летели по баллистической траектории. По его словам, РФ нанесла удар с наземных установок с севера.

"Предварительно, это были "Искандеры". Они есть разных модификаций. "Искандер-М" – это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" – это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен – детали дадим позже".

В Киевской области в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом – пострадавших нет. Всю информацию о дневной российской атаке мы собрали по ссылке:

"Всего через 6 часов после ночной атаки страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом, враг изменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения. Предварительно, все воздушные цели были успешно силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попаданий по объектам Киева не допущено. Данные обрабатываются и уточняются. Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском р-не 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информация о пострадавших на данный момент уточняется. Напоминаю о самом главном для киевлян - неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги", - Сергей Попко, начальник КГВА.

В то же время стало известно, что во время ракетной атаки враг ударил по Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Есть погибшая, также пострадали 9 человек. Среди них 11-летний ребенок. Разрушен частный дом. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.