Залужный сообщил, сколько ракет выпустила РФ во время дневной атаки, и какой процент уничтожила ПВО

Днем 29 мая Россия второй раз за сутки осуществила ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 враг атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

Всего было выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены, как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее в КГВА отметили, что враг изменил тактику – после длительных исключительно ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения.