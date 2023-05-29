Залужный сообщил, сколько ракет выпустила РФ во время дневной атаки, и какой процент уничтожила ПВО
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Резниченко Телеграм-канал
Днем 29 мая Россия второй раз за сутки осуществила ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 враг атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".
Всего было выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены, как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Ранее в КГВА отметили, что враг изменил тактику – после длительных исключительно ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения.
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