  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный сообщил, сколько ракет выпустила РФ во время дневной атаки, и какой процент уничтожила ПВО
В тренде

Залужный сообщил, сколько ракет выпустила РФ во время дневной атаки, и какой процент уничтожила ПВО

Общие новости
(1 голосов)

100%

Залужный сообщил, сколько ракет выпустила РФ во время дневной атаки, и какой процент уничтожила ПВО

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Днем 29 мая Россия второй раз за сутки осуществила ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 враг атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

Всего было выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены, как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее в КГВА отметили, что враг изменил тактику – после длительных исключительно ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения.

Читайте такжеВ Киеве – отбой тревоги. В Воздушных силах и КГВА предоставили первые детали касательно атаки РФ

По теме
yellow-arrow
Британская разведка: РФ провела учения по маскировке Крымского моста – создала дымовую завесу
yellow-arrow
В Киеве – отбой тревоги. В Воздушных силах и КГВА предоставили первые детали касательно атаки РФ
yellow-arrow
"Продвижение на флангах не осуществляется из-за других задач". Минобороны – о ситуации в Бахмуте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Валерий Залужный ракетная атака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде