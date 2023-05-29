Губернатор Белгородской области заявил о желании ''присоединить'' Харьков
Правда, про реализацию такого плана что-то непонятно промямлил
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о необходимости присоединить Харьков к его региону, чтобы прекратить обстрелы российских приграничных районов.
Заявление прозвучало в интервью одному из российских пропагандистских каналов.
Так называемый журналист спросил, что можно сделать для "безопасности" области и особенно ее приграничных районов, имея ввиду регулярную "бавовну" на территории Белгородщины.
"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области", — ответил губернатор на соответствующий вопрос журналиста.
Корреспондент задал вопрос: "Вы верите в эту возможность?". Губернатор задумался, протянул: "А-а-а-а..." – и дал довольно обтекаемый ответ.
Отметим, что власти Белгородской области в последнее время всё чаще сообщают об обстрелах с украинской территории. Сам Гладков на днях утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино.
Российские войска атаковали Харьков в первый день широкомасштабного вторжения в Украину - 24 февраля 2022 года. Часть территории области была оккупирована, штурм города, однако, не удался. В сентябре после украинского контрнаступления российские войска оставили почти всю территорию Харьковской области.
Популярное сейчас
- Металлист на выход, борьба за ЛЧ и ЛК продолжается. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Яремчук не сыграет за сборную в июньских матчах. Известно кого вызвали вместо него
- Стадион Кенилворт Роуд - изюминка Лутона и шок для Премьер-лиги
- "Осколок от мины попал под сердце". Буданов впервые рассказал о своем тяжелом ранении
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО