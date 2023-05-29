Губернатор Белгородской области заявил о желании ''присоединить'' Харьков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о необходимости присоединить Харьков к его региону, чтобы прекратить обстрелы российских приграничных районов.

Заявление прозвучало в интервью одному из российских пропагандистских каналов.

Читайте также Военные ВСУ начали обучение на танках Abrams

Так называемый журналист спросил, что можно сделать для "безопасности" области и особенно ее приграничных районов, имея ввиду регулярную "бавовну" на территории Белгородщины.

"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области", — ответил губернатор на соответствующий вопрос журналиста.

Корреспондент задал вопрос: "Вы верите в эту возможность?". Губернатор задумался, протянул: "А-а-а-а..." – и дал довольно обтекаемый ответ.

Отметим, что власти Белгородской области в последнее время всё чаще сообщают об обстрелах с украинской территории. Сам Гладков на днях утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино.

Российские войска атаковали Харьков в первый день широкомасштабного вторжения в Украину - 24 февраля 2022 года. Часть территории области была оккупирована, штурм города, однако, не удался. В сентябре после украинского контрнаступления российские войска оставили почти всю территорию Харьковской области.