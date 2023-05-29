В Киеве задержали двух молодых людей, которые снимали работу ПВО. ФОТО
Теперь ими занимается СБУ
kyiv.npu.gov.ua
Столичные правоохранители доставили в полицию двух молодых людей, которые 29 мая снимали работу ПВО. Они уже переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.
Об этом сообщает полиция Киева.
"Сегодня в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ПВО. На место происшествия немедленно были направлены патрульных полицейских и сотрудников уголовного розыска", - говорится в сообщении.
В течение часа 23-летнего молодого человека полицейские обнаружили на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через полчаса 26-летнего водителя "БМВ" правоохранители остановили на улице Ушакова.
Местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.
В полиции Киева напомнили о запрете фото и видеофиксации работы ПВО.
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