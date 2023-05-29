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Минспорта может лишать званий и исключать из сборных спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину

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Также возможна дисквалификация спортсменов

Минспорта может лишать званий и исключать из сборных спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире марафона "Суспільне. Спротив" прокомментировал создание списка спортсменов, выехавших за границу за специальным разрешением, но не вернувшихся после окончания спортивного мероприятия.

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"Прежде всего, следует сказать, что этот список мы ведем постоянно, с самого начала полномасштабной российской агрессии. С тех пор, когда мужчины призывного возраста лишились возможности выезжать за границу без отдельных разрешений от правительства.

Тогда правительство дало нам возможность отправлять спортсменов национальных сборных для участия в международных соревнованиях. Понятно, что большинство спортсменов честно уезжали и до сих пор уезжают, возвращаются.

У нас есть члены национальных сборных, которые уже несколько раз выезжали на соревнования и возвращались. Мы ведем этот перечень, контролируем, кто едет и когда возвращается, на какие сроки они командируются. Этот перечень у нас постоянно, он динамичен.

Бывает, кто по уважительным причинам задерживается, кто заболел. Возможно, кто получил возможность участвовать в следующем туре соревнований. Разные ситуации бывают.

Просто мы это контролируем и для себя этот список ведем. Сейчас мы решили сделать этот список публичным. Люди имеют право знать, если кто-то воспользовался возможностью и доверием, решил, что есть такая щель, чтобы убежать. Я думаю, что мы не должны этого скрывать.

Надеюсь, что этот список будет уменьшаться. Возможно, это обнародование придаст еще дополнительный стимул им вернуться в страну.

Конечно, бывают ситуации, когда спортсмены обращаются за продлением срока пребывания за границей. Самое простое – это болезнь. Иногда спортсмены оставались, нуждались в госпитализации. Это нормальная история, мы можем пойти навстречу.

А бывают ситуации, когда спортсмен обращается прямо на выезде, когда ему до следующего соревнования где-то в Европе остается где-то 2 недели. Вместо того чтобы ему возвращаться в Украину и потом через неделю ехать назад, мы можем продлить ему пребывание. Это все должно быть официально по документам. Это соревнования, находящиеся в едином календарном плане.

Относительно санкций к таким спортсменам есть несколько десятков человек, которых мы исключили из состава сборных. Потому что такое поведение недостойно национальной сборной. Часть этих спортсменов была на контрактах, это штатная команда, работники. Поэтому с ними были расторгнуты контракты.

Мы можем говорить даже о дисквалификации, есть крайний срок. Мы думаем о лишении спортивных званий как возможных санкциях", – сказал Бедный.

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