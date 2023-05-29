Минспорта может лишать званий и исключать из сборных спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире марафона "Суспільне. Спротив" прокомментировал создание списка спортсменов, выехавших за границу за специальным разрешением, но не вернувшихся после окончания спортивного мероприятия.

"Прежде всего, следует сказать, что этот список мы ведем постоянно, с самого начала полномасштабной российской агрессии. С тех пор, когда мужчины призывного возраста лишились возможности выезжать за границу без отдельных разрешений от правительства.

Тогда правительство дало нам возможность отправлять спортсменов национальных сборных для участия в международных соревнованиях. Понятно, что большинство спортсменов честно уезжали и до сих пор уезжают, возвращаются.

У нас есть члены национальных сборных, которые уже несколько раз выезжали на соревнования и возвращались. Мы ведем этот перечень, контролируем, кто едет и когда возвращается, на какие сроки они командируются. Этот перечень у нас постоянно, он динамичен.

Бывает, кто по уважительным причинам задерживается, кто заболел. Возможно, кто получил возможность участвовать в следующем туре соревнований. Разные ситуации бывают.

Просто мы это контролируем и для себя этот список ведем. Сейчас мы решили сделать этот список публичным. Люди имеют право знать, если кто-то воспользовался возможностью и доверием, решил, что есть такая щель, чтобы убежать. Я думаю, что мы не должны этого скрывать.

Надеюсь, что этот список будет уменьшаться. Возможно, это обнародование придаст еще дополнительный стимул им вернуться в страну.

Конечно, бывают ситуации, когда спортсмены обращаются за продлением срока пребывания за границей. Самое простое – это болезнь. Иногда спортсмены оставались, нуждались в госпитализации. Это нормальная история, мы можем пойти навстречу.

А бывают ситуации, когда спортсмен обращается прямо на выезде, когда ему до следующего соревнования где-то в Европе остается где-то 2 недели. Вместо того чтобы ему возвращаться в Украину и потом через неделю ехать назад, мы можем продлить ему пребывание. Это все должно быть официально по документам. Это соревнования, находящиеся в едином календарном плане.

Относительно санкций к таким спортсменам есть несколько десятков человек, которых мы исключили из состава сборных. Потому что такое поведение недостойно национальной сборной. Часть этих спортсменов была на контрактах, это штатная команда, работники. Поэтому с ними были расторгнуты контракты.

Мы можем говорить даже о дисквалификации, есть крайний срок. Мы думаем о лишении спортивных званий как возможных санкциях", – сказал Бедный.