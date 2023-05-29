Верховная Рада утвердила 50-летние санкции против Ирана
На выходных проект постановления внес в Раду внес Владимир Зеленский
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Верховная рада одобрила введение санкций против Ирана на 50 лет. В частности, за предоставление России дронов и вооружения для обстрела украинских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Введение санкций против исламского государства поддержали 328 парламентариев.
На выходных президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о введении санкций против Ирана на полстолетия. При этом отмечалось, что решение о введении ограничений поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Иран долгое время отрицал, что поставляет беспилотники модели Shahed стране-агрессору. Позднее, Тегеран заявил, что предоставил небольшое количество беспилотников "до начала конфликта". В свою очередь, Кремль активно использует иранские беспилотники для нападения на украинские города и инфраструктуру.
Помимо этого Россия не отрицает, что использует беспилотники "Шахед" и выразила желание увеличить свое собственное производство.
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