Верховная Рада утвердила 50-летние санкции против Ирана

Верховная рада одобрила введение санкций против Ирана на 50 лет. В частности, за предоставление России дронов и вооружения для обстрела украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Введение санкций против исламского государства поддержали 328 парламентариев.

Читайте также Генштаб: ВСУ ночью уничтожили 58 из 59 ударных БпЛА Shahed

На выходных президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о введении санкций против Ирана на полстолетия. При этом отмечалось, что решение о введении ограничений поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Иран долгое время отрицал, что поставляет беспилотники модели Shahed стране-агрессору. Позднее, Тегеран заявил, что предоставил небольшое количество беспилотников "до начала конфликта". В свою очередь, Кремль активно использует иранские беспилотники для нападения на украинские города и инфраструктуру.

Помимо этого Россия не отрицает, что использует беспилотники "Шахед" и выразила желание увеличить свое собственное производство.