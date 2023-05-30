Россияне наступают только на двух направлениях, ВСУ отразили 27 атак
Украинская авиация нанесла 15 ударов за понедельник
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 30 мая, сообщает, что за прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 27 атак россиян.
В частности, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крохмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки – Луганской. На Марьинском направлении украинские защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка.
В то же время на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском россияне наступательных действий не проводили, однако активно наносили артиллерийские удары по позициям украинских войск. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.
Генштаб сообщает, что в течение понедельника, 29 мая, россияне нанесли 62 авиационных удара и совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и другая инфраструктура.
Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.
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