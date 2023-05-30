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Первая по-настоящему массированная. Москву и пригороды атаковали беспилотники

Общие новости
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Первая по-настоящему массированная. Москву и пригороды атаковали беспилотники

Новина українською

Ранним утром вторника, 30 мая, в российских СМИ и социальных сетях появилось немало сообщений о том, что в Москве и городах-спутниках взрывались дроны-камикадзе.

Атаку признал даже мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что в нескольких зданиях произошли "незначительные повреждения". По его словам, атакованы были, по крайней мере, два жилых дома на улице Профсоюзной и на улице Атласовой. В то же время экстренные службы работают на Ленинском проспекте.

Между тем, в российских социальных сетях множество видео пролетов дронов, а также работы ПВО. Один из беспилотников сбит над Рублевкой. В то же время взрывы фиксировались в Красногорске, Балашихе, Одинцово. Не исключено, что именно из-за атаки беспилотников в Одинцово загорелся склад с бумагой и картоном, в результате чего погибли три человека.

Между тем губернатор Подмосковья призвал жителей области сохранять спокойствие, взрывы он объяснил работой ПВО.

Заметим, что в последнее время беспилотники все чаще тревожат россиян. Но это первая по-настоящему массированная атака, да еще и на столицу страны-террориста.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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Badweather (Бровары)
30.05.2023 в 08:43
Момент збиття БПЛА над Рубльовкою (це як наша Конча-Заспа)
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kukarekin (Одесса)
30.05.2023 в 09:09
Це як наш Совіньйон
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.05.2023 в 08:12
Самі себе атакують, щоб залякати ще більше рабів..
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