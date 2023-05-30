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РФ в 17-й раз за май ударила по Киеву. Есть жертвы и разрушения в разных районах столицы

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(1 голосов)

Известно, сколько дронов удалось сбить

РФ в 17-й раз за май ударила по Киеву. Есть жертвы и разрушения в разных районах столицы

КМВА

Новина українською

Последняя на данный момент воздушная атака РФ, 17-я с начала месяца, предварительно была осуществлена исключительно барражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение было массированное, с разных направлений, в несколько волн. Воздушная тревога длилась почти 3 часа, пишут в КГВА.

По информации, которая уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском – из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуированы более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы относительно людей под возможными завалами.

В Печерском районе обломками повреждены автомобили. В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону. В Подольском – на нежилую застройку. В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий. На всех местах работают соответствующие экстренные службы.

Всего с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все 29 дронов поражены на подступах к столице и в небе Киева.

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В статье: Виталий Кличко война с россией Shahed-136 КМВА
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Комментарии (1)
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Badweather (Бровары)
30.05.2023 в 08:31
А Кличко за такие фото клизьму вставили
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