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Уничтоженные БПЛА, ракеты и артиллерия врага. Генштаб – о потерях россиян за 29 мая

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Уничтоженные БПЛА, ракеты и артиллерия врага. Генштаб – о потерях россиян за 29 мая

Буревій

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 207440 (+410) человек ликвидировано,
  • танков – 3802 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7469 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 3445 (+10) ед,
  • РСЗО – 575 (+0) ед,
  • средства ПВО – 332 (+1) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3092 (+38),
  • крылатые ракеты – 1107 (+51),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6219 (+12) ед,
  • специальная техника – 454 (+1).

Данные уточняются.

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Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также за прошедшие сутки было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА различного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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