Уничтоженные БПЛА, ракеты и артиллерия врага. Генштаб – о потерях россиян за 29 мая
+410
Буревій
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 207440 (+410) человек ликвидировано,
- танков – 3802 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7469 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 3445 (+10) ед,
- РСЗО – 575 (+0) ед,
- средства ПВО – 332 (+1) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3092 (+38),
- крылатые ракеты – 1107 (+51),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6219 (+12) ед,
- специальная техника – 454 (+1).
Данные уточняются.
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Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также за прошедшие сутки было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА различного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.
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