Уничтоженные БПЛА, ракеты и артиллерия врага. Генштаб – о потерях россиян за 29 мая

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 207440 (+410) человек ликвидировано,

танков – 3802 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 7469 (+2) ед,

артиллерийских систем – 3445 (+10) ед,

РСЗО – 575 (+0) ед,

средства ПВО – 332 (+1) ед,

самолетов – 313 (+0) ед,

вертолетов – 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3092 (+38),

крылатые ракеты – 1107 (+51),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6219 (+12) ед,

специальная техника – 454 (+1).

Данные уточняются.

Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также за прошедшие сутки было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА различного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.