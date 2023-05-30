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"Они все еще в игре". Байден ответил на вопрос журналиста о потенциальной передаче ATACMS для ВСУ

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Тема все еще рассматривается

"Они все еще в игре". Байден ответил на вопрос журналиста о потенциальной передаче ATACMS для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден отметил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще рассматривается. Журналист спросил Байдена относительно обострения воздушных атак РФ по Киеву.

"Это не является неожиданностью. Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все, что ей необходимо. ATACMS для ВСУ? Они "все еще в игре".

Байден ответил на уточняющий вопрос, имея в виду, что тема ATACMS не была снята с рассмотрения и все еще находится на повестке дня.

Как сообщает агентство Reuters, Байден заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что он хочет, чтобы Анкара отказалась от своих возражений против вступления Швеции в НАТО. В то же время Эрдоган повторил желание Турции купить F-16 у США.

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В статье: война с россией Джо Байден ATACMS
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