"Они все еще в игре". Байден ответил на вопрос журналиста о потенциальной передаче ATACMS для ВСУ
Тема все еще рассматривается
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден отметил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще рассматривается. Журналист спросил Байдена относительно обострения воздушных атак РФ по Киеву.
"Это не является неожиданностью. Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все, что ей необходимо. ATACMS для ВСУ? Они "все еще в игре".
Байден ответил на уточняющий вопрос, имея в виду, что тема ATACMS не была снята с рассмотрения и все еще находится на повестке дня.
“Is it time for ATACMS to Ukraine?” — I just asked @POTUS— Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023
That’s still in play, he said.
Huge thanks to brilliant @weijia for this ???? shot. #StandWithUkraine pic.twitter.com/557yYvW47q
Как сообщает агентство Reuters, Байден заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что он хочет, чтобы Анкара отказалась от своих возражений против вступления Швеции в НАТО. В то же время Эрдоган повторил желание Турции купить F-16 у США.
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