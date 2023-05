"Они все еще в игре". Байден ответил на вопрос журналиста о потенциальной передаче ATACMS для ВСУ

Президент США Джо Байден отметил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще рассматривается. Журналист спросил Байдена относительно обострения воздушных атак РФ по Киеву.

Байден ответил на уточняющий вопрос, имея в виду, что тема ATACMS не была снята с рассмотрения и все еще находится на повестке дня.

“Is it time for ATACMS to Ukraine?” — I just asked @POTUS



That’s still in play, he said.



Huge thanks to brilliant @weijia for this ???? shot. #StandWithUkraine pic.twitter.com/557yYvW47q