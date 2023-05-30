  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Будем двигаться". Зеленский заявил о важном решении, принятом на Ставке
В тренде

"Будем двигаться". Зеленский заявил о важном решении, принятом на Ставке

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Президент поблагодарил бригады, которые подготовились

"Будем двигаться". Зеленский заявил о важном решении, принятом на Ставке

Zelenskiy Official

Новина українською

29 мая Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В своем традиционном вечернем обращении Президент Украины отметил, что на ней были приняты решения относительно сроков движения ВСУ (таймкод – 02:07).

"Докладывали на Ставке, как всегда, Главнокомандующий и командующие оперативных направлений. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика, но и сроки. Это то, что максимально важно".

"Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились".

Читайте такжеЕсть жертвы и пострадавшие. Зеленский показал последствия попадания ракеты РФ в поликлинику в Днепре

По теме
yellow-arrow
Украина вернула тела еще 79 павших защитников
yellow-arrow
Из-за ночной атаки РФ дронами в Киеве погибла женщина, более 10 человек получили ранения – Нацполиция
yellow-arrow
Теннисистка из Словакии вышла на поединок против россиянки в цветах флага Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский Валерий Залужный контрнаступление
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде