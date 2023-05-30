"Будем двигаться". Зеленский заявил о важном решении, принятом на Ставке

29 мая Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В своем традиционном вечернем обращении Президент Украины отметил, что на ней были приняты решения относительно сроков движения ВСУ (таймкод – 02:07).

"Докладывали на Ставке, как всегда, Главнокомандующий и командующие оперативных направлений. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика, но и сроки. Это то, что максимально важно".

"Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились".