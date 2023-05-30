Дроны в Московской области сбили неподалеку от резиденций Путина и его друзей. В РФ бурно отреагировали на инцидент
Куча реакций оккупантов
Цаплиенко Телеграм-канал
Министерство обороны РФ и Кремль отреагировали на налет дронов на Москву и обвинили Украину в инциденте. Агрессор насчитал 8 БПЛА (все, конечно, по заявлениям врага были уничтожены), однако в СМИ и Telegram-каналах сообщают о более чем 30 запущенных дронах. Интересно, что российское ТВ об атаке почти не сообщает.
Сотрудники полиции в Новой Москве после инцидента начали патрулировать улицы с антидроновими ружьями. Также сотрудники полиции выборочно останавливают авто для проверки документов.
Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из БПЛА был якобы сбит неподалеку от резиденции путина. Речь идет о части Рублевки, где расположены государственные дачи, личные дома российских чиновников и бизнесменов. Резиденция диктатора "Ново-Огарево" – в 10 минутах езды (3 километра). Дроны падали и в других местах – поселке Знаменское, где находится имение друга путина Геннадия Тимченко. По соседству – резиденция премьера рф михаила мишустина. Рядом живут отец губернатора Подмосковья, сенатор юрий воробьев и министр обороны рф сергей шойгу.
Депутат госдумы РФ Нилов заявил после инцидента, что "российское тактическое ядерное оружие недолго будет стоять зачехленным".
Глава ЧВК Вагнер Пригожин снова обратился к минобороны РФ: "Уроды вонючие! Отрывайте свои ср*ки от кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну! Какого х*я вы допускаете прилеты этих беспилотников?! То, что они на Рублевку к вам летят домой, да и хрен бы с ним! Пусть ваши дома полыхают! А что людям обычным делать?!"
Т.н. оппозиционерка Собчак отметила, что "это для нее новые ощущения", и она "не рада дронам как в Москве, так и в Киеве".
В Офисе президента Украины также отреагировали на атаку дронов по Москве, заявление сделал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
"Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эпоху искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: "А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?"
"После 15 месяцев они поняли, что 2014 года у них не будет? Никакого подписания линии разграничения... Каждый из них будет отвечать в полном объеме... То, что нарастает в России, это и есть кармическая выплата, которую она будет в увеличенном виде платить за то, что делает в Украине".
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