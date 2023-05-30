Генштаб: Во временно оккупированных районах Херсонщины оккупанты осуществляют массовые рейды
Проверяют личные документы и мобильные устройства
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Во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты осуществляют массовые рейды. Об этом сообщил Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке:
"Противник усилил контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Проверяют личные документы и мобильные устройства. Таким образом оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины".
По данным Центра Национального Сопротивления, на оккупированных территориях Луганской области сотрудники МВД РФ запугивают местных жителей и заставляют оформлять российские паспорта.
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