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Генштаб: Во временно оккупированных районах Херсонщины оккупанты осуществляют массовые рейды

Общие новости
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Проверяют личные документы и мобильные устройства

Генштаб: Во временно оккупированных районах Херсонщины оккупанты осуществляют массовые рейды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты осуществляют массовые рейды. Об этом сообщил Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке:

"Противник усилил контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Проверяют личные документы и мобильные устройства. Таким образом оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины".

По данным Центра Национального Сопротивления, на оккупированных территориях Луганской области сотрудники МВД РФ запугивают местных жителей и заставляют оформлять российские паспорта.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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