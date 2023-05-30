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Кличко – о жертве атаки РФ: Погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны

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Не пренебрегайте правилами безопасности

Кличко – о жертве атаки РФ: Погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны

Кличко Телеграм-канал

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Мэр Киева Кличко призвал горожан не выходить на балконы и улицы во время вражеских атак. Ночью в доме в Голосеевском районе столицы погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть на работу ПВО.

"Побывал возле 24-этажного дома в Голосеевском районе, куда ночью попали обломки российского дрона. В доме произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах. Поисково-спасательные работы завершены. КАРС начал разбирать аварийные элементы дома. Вывозят со двора поврежденные машины жителей".

"Ночью из поврежденного дома эвакуировали 20 жителей. Один человек погиб, четыре травмированы. Комиссия уже осматривает степень повреждений, чтобы как можно быстрее приступить к работам по восстановлению дома. В общем, в результате ночной атаки, один человек погиб. 11 пострадали. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 - госпитализированы. Сейчас в больницах города находятся 3 человека".

"Вероятность воздушных атак очень высока. Поэтому призываю киевлян не пренебрегать собственной безопасностью, не игнорировать сигналы тревоги! И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны".

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В статье: Виталий Кличко война с россией Shahed-136
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Источник:
t.me/vitaliy_klitschko

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