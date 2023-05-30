Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Южная Корея поставит необходимые Киеву средства противовоздушной обороны.

Он отметил, что принимает во внимание ограничения Сеула на поставки оружия, но считает, что эти принципы не распространяются на оборонные системы и оборудование для защиты объектов энергетической инфраструктуры. Об этом он заявил в интервью газете Chosun Ilbo.