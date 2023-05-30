Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО
Они необходимы для защиты воздушного пространства и граждан
chosun.com
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Южная Корея поставит необходимые Киеву средства противовоздушной обороны.
Он отметил, что принимает во внимание ограничения Сеула на поставки оружия, но считает, что эти принципы не распространяются на оборонные системы и оборудование для защиты объектов энергетической инфраструктуры. Об этом он заявил в интервью газете Chosun Ilbo.
"Мы осознаем, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако система ПВО – не оружие, а чисто оборонительное оборудование. Для восстановления Украине нужен "небесный щит", искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере".
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