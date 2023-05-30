Зеленский: Сегодняшний Путин очевидно другой человек, чем мы видели раньше

Украинским властям не о чем говорить с президентом РФ Владимиром Путиным до вывода российских войск с территории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому изданию Chosun Ilbo.

"Он (Путин. - ред.) избегал даже разговора со мной по телефону почти два года. Есть только одна причина: потому что нечего сказать. Правда за нами, и ему нечего сказать перед ней. Путин прекрасно понимает, что его настойчивость в захвате Украины силой бесспорна. Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин хочет только вторгнуться в Украину с помощью войны и уничтожить украинство", - отметил глава государства.

"Сегодняшний Путин очевидно другой человек, чем мы видели раньше. Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины", – добавил президент.