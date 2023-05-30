  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Сегодняшний Путин очевидно другой человек, чем мы видели раньше
В тренде

Зеленский: Сегодняшний Путин очевидно другой человек, чем мы видели раньше

Общие новости
(2 голосов)

Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины

Зеленский: Сегодняшний Путин очевидно другой человек, чем мы видели раньше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинским властям не о чем говорить с президентом РФ Владимиром Путиным до вывода российских войск с территории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому изданию Chosun Ilbo.

"Он (Путин. - ред.) избегал даже разговора со мной по телефону почти два года. Есть только одна причина: потому что нечего сказать. Правда за нами, и ему нечего сказать перед ней. Путин прекрасно понимает, что его настойчивость в захвате Украины силой бесспорна. Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин хочет только вторгнуться в Украину с помощью войны и уничтожить украинство", - отметил глава государства.

Читайте такжеОккупанты заявили, о "национализии" квартиры Зеленской и магазинов Яценюка в Крыму

"Сегодняшний Путин очевидно другой человек, чем мы видели раньше. Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины", – добавил президент.

По теме
yellow-arrow
Сабо: В ЛЧ играют команды из чемпионатов значительно выше классом. Что там будет делать Шахтер?
yellow-arrow
А как же "серьезное ранение"? Российское МВД объявило "в розыск" Залужного
yellow-arrow
Маляр: Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде